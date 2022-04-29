台中市警察局於5月1日當天針對國道、客運轉運站及市區道路等，加強交通疏導勤務規劃。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台灣鐵路工會發起51勞動節不加班，當天台鐵表定列車全面停駛，台中市警察局預期國道、客運轉運站及市區道路車流量將增加，將針對周邊道路加強交通疏導勤務規劃；另台鐵各站沿線遇有突發狀況，轄區分局會立即派遣警力到場處理或協助各車站之糾紛排解、加強安全維護及秩序維持工作。

警方針對「類火車」（臨時客運路線）包括，台鐵豐原站往返三義站(0971路線︰三義—后里—豐原）及新烏日站（高鐵台中站）往返彰化站（0972路線︰新烏日—成功—彰化），運輸服務時間自當日上午6時起至晚間10時止。接駁站周邊違規停車違規行為列為執法重點。

台中市交通警察大隊指出，規劃首重高鐵站區、客運轉運站（台中轉運站、朝馬轉運站、中港轉運站等）及台中車站周邊道路。屆時轄區分局及交通警察大隊將於各重點路段(口)，適時派遣員警及義交，並機動調整路口號誌，加強指揮疏導，維持各鐵、公路車站周邊交通秩序。

另外，易壅塞回堵之國道入口交流道（豐原、大雅、台中、南屯及霧峰銜接台74線等）周邊道路，警方加強勤務規劃及路況查報工作，如遇回堵情況嚴重時，即時與高公局中區分局交控中心聯繫，彈性放寬匝道儀控綠燈時段通行秒數，以緩解車潮；另熱門景點、百貨商圈等周邊道路將加強派遣警力、義交維護交通秩序。

台中市交通警察大隊表示，民眾透過資訊了解高鐵、國道客運及各公車轉運站、接駁站疏運措施，並善用即時路況資訊，多利用替代道路行駛，才能避開壅塞路段，縮短路程時間。警方針對妨礙交通惡性違規將強力執法，維護交通秩序。