基隆人行道緣石屢害騎士摔車，市府決議裁切。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市東岸商場通往海洋廣場的人行道近期封閉、加寬，並將緣石外推保護行人，但因設計貼近愛一路道路，導致許多車輛未注意不慎擦撞，車損人傷，市議員童子瑋要求盡速改善。市府表示，將進行裁切，並增設反光設施。

基隆市政府推動「基隆山海城串聯再造計畫」，打通內港第一排，在旭川河口，進行增建平台及觀景階梯工程，把海洋廣場增大，銜接到東岸、郵輪廣場。都市發展處考量未來行人需求增加，將東岸商場通往海洋廣場的人行道加寬，另連接在班馬線旁的緣石也一併外推，達到「人本交通」的理念。

不過，近日不斷有民眾反映，緣石緊貼愛一路，雖有綠色反光條警示，但仍有死角，時常有騎士撞上摔車受傷，或是車輛經過不慎擦撞，導致車體受損。基隆市警察局指出，目前已接獲3起相關案件通報，研判許多受害民眾撞上後，認為只有些許車損，選擇不報警、自認倒霉離去。

基隆市議員童子瑋今日緊急邀集警察局、都發處、交通處到場會勘。最終權責單位認定該路段為市區重要道路，且緣石已出現被撞擊痕跡，可見已發生多起事故，為避免發生嚴重交通意外，決議裁切北側78公分、南側100公分，另增設反光設施。