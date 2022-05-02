通往海洋廣場人行道緣石貼近愛一路道路，導致許多車輛未注意不慎擦撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市東岸商場通往海洋廣場的人行道近期封閉、加寬，並將緣石外推保護行人，但因設計貼近愛一路道路，導致許多車輛未注意不慎擦撞，導致車損人傷。地方認為，該處為重要道路，盼能盡速改進。

基隆市政府推動「基隆山海城串聯再造計畫」，打通內港第一排，在旭川河口，進行增建平台及觀景階梯工程，把海洋廣場增大，銜接到東岸、郵輪廣場。都市發展處考量未來行人需求增加，將東岸商場通往海洋廣場的人行道加寬，另連接在班馬線旁的緣石也一併外推，達到「人本交通」的理念。

不過，近日不斷有民眾反映，緣石緊貼愛一路，雖有綠色反光條警示，但仍有死角，時常有騎士撞上摔車受傷，或是車輛經過不慎擦撞，導致車體受損。基隆市警察局指出，目前已接獲3起相關案件通報，研判許多受害民眾撞上後，認為只有些許車損，選擇不報警、自認倒霉離去。

基隆市議員童子瑋表示，日前接到許多市民陳情，前往現場勘查認為，緣石過於突出容易發生危險。他提及，由市區沿愛一路直行往獅球嶺方向機車族，行經愛一路、忠一路口時，可能不知道緣石位置改變，超車時發生碰撞，或因為天黑、下雨視線不明，沒看到緣石，撞上後摔車。

童子瑋指出，該路段為市區重要道路，緣石已出現被撞擊痕跡，可見已發生多起事故，為避免發生嚴重交通意外，近日將邀請相關單位辦理會勘，立即研議改善方案，如縮減緣石長度，或是加設警示標誌。對此，交通處回應，會與設置緣石的都市發展處研議改善方案。