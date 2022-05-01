基隆和平島平一路已完成道路拓寬與柏油重新鋪設。基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆和平島是全台旅遊勝地，但因面積狹小道路面積不大，當碰上旅遊旺季，大小客車駛入平一路，經常形成交通瓶頸，導致車輛壅塞，基隆市政府在4月9日完成道路拓寬，長度為148公尺，新架設5盞LED路燈，電線桿地下化。

基隆市政府工務處科長簡翊哲表示，平一路是出入平島公園唯一道路，原有路寬大約能讓兩台小客車交會，如果有大客車通行就容易會車困難，當假日期間車潮一多，就很經常發生壅塞。

簡翊哲說明，市政府在2020年開始與中央政府協調，2021年由交通部觀光局出資，國防部與台船公司讓出土地，市政府施工出力，先將平一路旁圍牆退縮寬度為2.5公尺至5.1公尺不等，長度約148公尺。

簡翊哲指出，2022年展開路面改善，柏油重新鋪設，新設5盞LED路燈，協調電線桿地下化，全線人手孔進行減量，同時更增加2.5公尺寬人行道，讓行人能夠更放心行走在平一路上，降低行人用路風險。

簡翊哲提醒，平一路路面加寬主要作用在提升通行效率，人行道側已畫上紅線，嚴格禁止車輛停放，另一側則畫上黃線，呼籲民眾停放車子能遵守道路法規，不要違反相關規定。