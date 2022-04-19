高雄市吳姓婦人在人行道上騎車，遭植栽帶圍設綠籬支架刮傷左腳，左腳當場流血，事後還感染蜂窩性組織炎，怒求國賠11萬元。高雄地院後，吳婦違規騎上人行道在先，又沒注意到圍籬支架才被劃傷，判市府免賠。

2021年4月吳婦沿三民區建國二路西往東方向、行駛於人行道上，將機車騎上建國二路的人行道上，準備沿斜坡道左轉進入建國二路時，被人行道旁植栽帶圍設綠籬支架刮左腳，導致她左腳背有2公分開放性傷口，還感染蜂窩性組織炎。

吳婦認為是高市府未善盡管理責任，讓綠籬支架突出，害她割傷，在兒子照顧下、休養2個月才康復。吳婦提告請求國賠，要求醫療、交通費、不能工作損失及精神慰撫金等共計11萬元。

養工處表示，綠籬支架設在植栽帶內，並無安全性問題。吳婦違規在人行道上騎車，疏於注意，侵越植栽帶才受傷。求償金額中，羅列許多不相干生活用品，採購明細也不清，實在不合理。

高雄地院簡易庭調查，導致吳婦受傷的綠籬支架並未突出植栽帶，難以認定養工處管理有缺失。此外，事故發生前後數個月，養工處都有針對該處植栽定期養護、修剪及緊急搶修，避免交通危險，有相關照片可佐證。法官認為，吳婦違規在先，又未注意路況才害自己受傷，判養工處免賠，全案仍可上訴。