這女騎士停等紅燈1動作「8萬人搶看」 網笑喊：角度對了

夏天到了，停等紅燈有驚喜！1名騎士日前在停等紅燈時，發現左後方有名女騎士正違規滑手機，行車記錄器曝光在網路上，網友發現該女騎士「下半身失蹤」白皙長腿格外吸睛，紛紛讚嘆原PO「懂得抓角度」、「太貼心，知道大家要什麼」，影片短短1天已累積8萬觀看次數。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前上傳一段行車紀錄器影像，1名女機車騎士穿著「下半身失蹤」的大外套露出白皙長腿，纖細修長的美腿讓前方駕駛看得目不轉睛，而該女騎士之後從機車前方置物箱內拿出手機大剌剌滑起來，全被前車拍下。

1名騎士日前在停等紅燈時，發現左後方有名女騎士正違規滑手機，行車記錄器曝光在網路上，網友發現該女騎士「下半身失蹤」白皙長腿格外吸睛。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

女騎士前方的機車駕駛過程中還為了「更好視角」往前一小段距離，讓女騎士全身都在鏡頭內，只見她修長苗條身材與明眸大眼，YouTube影片標題更稱「妹妹停紅燈要專心，不要滑手機，很危險的」，影片上傳短短1天就累積8萬次觀看、300多則留言。

網友紛紛留言「非常貼心的車主，懂得大家要什麼」、「預期機車後行車記錄器的安裝銷量會增加，且都會看到大家開始習慣的騎到妹子斜前方」、「夏天感覺最適合做交通安全宣導了」、「夏天真的是一個賞心悅目的好季節」、「最喜歡懂抓角度的騎士，專業」、「這種違規行為，應該多多發佈，以正視聽」。