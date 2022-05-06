疫情升高 高巿議會宣布取消7日「邀母親來看戲」活動 11:102022/05/06 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿議會議長曾麗燕。(議會提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會原定5月7日晚上7時於高雄市立文化中心圓形廣場舉辦「邀請母親來看戲-馨香五月，母愛永恆」活動，因近期高雄確診病例大幅增加，為維護市民健康安全及避免群聚傳染，議會6日宣布取消7日晚上的這場活動。 議長曾麗燕表示，取消活動對市民朋友造成困擾，她深感歉意，希望大家見諒。她呼籲，疫情期間，請各位市民朋友維持社交距離，做好防疫工作。母親節將來臨，代表議會全體議員，提前祝福天下所有媽媽健康快樂！母親節愉快！ 超市母親節蛋糕 直接買免預購 潘越雲躲疫情連推5場海外邀約 #7日 #母親 #看戲 #活動 #議會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園平鎮警提前慶母親節 獲贈禮盒、蛋糕等4好禮 21:372022/05/05 寶島 台北大巨蛋權利金包底抽成 柯：月底送議會 04:102022/05/06 地方新聞 母親節變天！兩波鋒面接力到 全台雷雨炸裂 08:292022/05/06 生活 南市府會首長齊籲少跑攤 民代：公部門也應減少舉辦活動 10:592022/05/05 政治 大巨蛋權利金將採包底抽成 柯文哲：公式1個月內出爐 10:402022/05/05 生活 亞都麗緻招待媽媽 推餐飲與住房優惠 04:102022/05/06 投資理財 玉山寵媽咪 刷卡最高贈紅利10萬點 04:102022/05/06 產業特刊 溫馨五月天幸福千萬年 富春國小慶祝母親節 15:012022/05/05 寶島 OGAWA按摩椅 母親節舒壓首選 04:102022/05/06 產業特刊 蔡詩萍》母親在 我們多老都有撒嬌的特權 08:562022/05/06 生活 母親節珠寶獻大愛 04:102022/05/05 時尚消費 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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