高雄巿議會原定5月7日晚上7時於高雄市立文化中心圓形廣場舉辦「邀請母親來看戲-馨香五月，母愛永恆」活動，因近期高雄確診病例大幅增加，為維護市民健康安全及避免群聚傳染，議會6日宣布取消7日晚上的這場活動。

議長曾麗燕表示，取消活動對市民朋友造成困擾，她深感歉意，希望大家見諒。她呼籲，疫情期間，請各位市民朋友維持社交距離，做好防疫工作。母親節將來臨，代表議會全體議員，提前祝福天下所有媽媽健康快樂！母親節愉快！