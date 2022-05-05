疫情嚴峻，全台已有多個縣市傳出議員、官員確診，台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良今天同聲呼籲，公眾人物即日起到6月15日應減少參加宴席、餐會等飲食活動，並避免逐桌敬酒敬茶，外出行程更應全程待口罩。也有多位民代呼籲，市府也應帶頭減少辦理大型活動。

黃偉哲表示，全台確診數創新高，台南目前確診人均數雖是六都最低，但公眾人物還是應該以更高的標準自我約束。他說，市府本周一已經要求各機關簡任級官員減少跑攤與不必要聚會，避免出席需在公眾場合脫下口罩的活動，降低與不特定人士接觸的機會。

郭信良也強調，目前正值議會會期中，也有好幾個縣市議員官員紛傳確診，台南市議會目前也在定期會的質詢期間，希望議會同仁一起響應，大家相忍為防疫。

市議員沈震東指出，疫情嚴峻之際，樂見市府、議會攜手一起呼籲減少跑攤，他支持公眾人物減少跑攤，也希望市府、議會在這段期間的活動簡化辦理或減少辦理。市議員陳怡珍說，疫情當前，絕對會配合防疫，減少行程，公部門也應率先減少舉辦活動，降低群聚風險。

市議員許至椿指出，疫情一天比一天嚴重，民代本身就要有防疫意識，減少不必要聚會、餐會，他說，原本以往一天跑攤行程不少，最近已明顯萎縮，很多民間社團活動也取消，大家共體時艱。