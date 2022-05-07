在眾多醫護努力下，產前發現孩子臍帶繞頸的25歲確診孕婦，不但順產，且女嬰PCR採檢結果是陰性。（衛福部台北醫院提供）

新北市今傳出確診20歲孕婦母子雙亡的憾事，令人悲痛。不過，另一名確診孕婦則幸運產下女嬰！

一名懷孕40＋4週的25歲張姓孕婦，在定期產檢的診所篩檢後發現確診，3日透過轉院的方式至衛福部臺北醫院就醫，由於原檢查就有發現孩子臍帶繞頸，加上孕婦確診，對第一胎非常期待的孕媽與家人都非常擔心嬰兒出生的狀況與後續照護，今上午8時49分產下女嬰，體重3160克，嬰兒經採檢為陰性，已收治嬰兒保溫箱觀察及照護。

台北醫院婦產科醫婦產科林峻宏醫師表示，收治孕婦住院後，婦兒科團隊經多次討論，主要進行症狀治療與密切追蹤產兆，目標是治療到解隔離後，再行引產，雖然已超過預產期且也擔心胎兒體重與臍帶繞頸，但所幸在生產前，孕婦的狀況都很穩定，孕婦與家人希望盡可能以自然產的方式接生。

醫療團隊最後決定密切觀察產兆，在能夠減少孕婦呼吸道病毒量的前提下嘗試自然產，減少嬰兒出生時吸到空氣飛沫被感染的風險，今天動員8位醫護人員與病房照護人員，團隊也穿著全身兔寶寶裝備，這也是臺北醫院第一例新冠確診接生，且為嬰兒臍帶繞頸，醫師不斷透過生產手法為在肚子裡的寶寶調整姿勢，最終順利自然產，生產後，也立即為嬰兒進行PCR採檢結果是陰性。

感染新冠肺炎的孕婦容易發展成重症，林峻宏醫師提醒，孕婦應主動採取勤洗手、戴口罩、避免多人聚餐等預防感染的措施，防疫做好做滿。目前台灣婦產科醫學會建議生產方式依一般產科原則安排，只要符合確診及36週以上的孕婦，臺北醫院皆比照高危險妊娠以最高規格的醫療照護方式，安排入住專責病房，視孕婦與胎兒狀況討論生產方式，婦產科、小兒科與血庫都是24小時待命接生，產後先將嬰兒與母親分室，降低新生兒感染。