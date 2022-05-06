新北市有名孕婦本月4日因確診高燒被緊急送往亞東醫院專責病房救治，未料病況急轉直下，6日上午突然失去意識，院方經緊急搶救後，腹中胎兒仍不治。對此，亞東醫院證實，該孕婦病程變化快速，經各科醫師搶救下，胎兒仍急救無效，該婦人目前仍在加護病房治療。

亞東醫院表示，確診產婦4日高燒住院，醫師給予無孕婦禁忌症的抗病毒藥物與安胎藥物治療，但因其身體免疫力不足，因此仍維持發燒狀態，未料婦人病程變化快速，6日失去意識後，經院內婦產科、小兒科與心臟外科醫師共同搶救下，腹中胎兒仍急救無效。