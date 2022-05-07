新北一名20歲孕婦確診，經搶救後胎兒仍不治，今凌晨媽媽也不幸病逝。羅一鈞表示，這名孕婦有氣喘與貧血，懷孕周數約30周，5月4日開始發燒咳嗽，到醫院採檢PCR陽性就住院，但病程發展快速，5月6日氧氣變差、緊急剖腹。初判死因最有可能是急性肺動脈栓塞與新冠病毒感染。

羅一鈞表示，新北確診產婦是20多歲女性，本身有氣喘與貧血病史，懷孕大約是30周左右，5/4發燒咳嗽，到醫院PCR陽性就住院，沒有被送回家的情況，也因為是高風險，立刻就用了瑞德西韋，但因病程變化快，2天後氧氣就變差，後因胎兒狀況不穩，緊急剖腹產後入住加護病房，但媽媽、胎兒都不幸過世，死因為急性肺動脈栓塞（懷孕的急症）以及新冠病毒感染。該孕婦曾在3月接種1劑BNT疫苗。

對於該孕婦是否受到急診壅塞而影響病情，羅一鈞表示，孕婦發病當日就採檢，並沒有延誤的問題。目前分流是36周來切，近期接獲婦產科醫學會的建議指出，孕婦其實適合居家照護，可兼顧身心需求，並不是孕婦感染都要住院或送至集中檢疫所，我們還會適度調整，避免一刀切。

羅一鈞表示，根據指揮中心統計，目前確診病例中共有131例為孕婦，其中1例為先前已公布過的中症個案。新北這名個案尚未完成病例研判，已計入確診但尚未計入中重症，經研判後將進一步公布。