中央流行疫情指揮中心今天公布國內中重症新增118人，死亡增12人，皆創今年單日新高紀錄，12例死亡中6人都沒有接種疫苗，死亡年齡介於60~90歲，5男7女，一名80多歲男性沒有慢性病史外，其餘皆有癌症、高血壓或心血管疾病等慢性病。而中重症為中症106人、重症12名其中8人死亡。

國內今中重症新增118人。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增12名死亡案例，8人為今天新增的重症個案，4人是中症轉重症亡，12人中有6人都未接種疫苗，死亡年齡介於60~90歲，5男7女，除了一名80多歲男性沒有慢性病史外，其餘皆有癌症、高血壓或心血管疾病等慢性病史等會出現重症的高風險因子。

12例重症個案中，3人沒有接種過疫苗，其中有一名30多歲女性有先天性疾病神經系統疾病，沒打疫苗，新冠肺炎合併呼吸衰竭，加護病房使用瑞德西韋。

中症則新增一名不到10歲個案，一歲多的男童，本身有神經系統慢性疾病，發燒五天合併呼吸喘，就醫採檢陽性，有肺炎。

國內目前中症累積606人，中症率為0.21％，重症累積106人，重症率為0.04%。輕症率為99.75%。比較好的為解除隔離人數增加47人。

國內今新增12例死亡，8例為今天新增的重症，4人為中症轉重症死亡。(指揮中心提供)