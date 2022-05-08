苗栗縣府公布確診者分布區域。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

快篩站設置時間地點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗今天8日新增新冠肺炎本土確診375人，苗縣府指出，配合中央政策，密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

苗縣衛生局指出，今天確診者中其中男性195位、女性180 位，年齡分布未滿1歲到85歲，昨天7日4個社區PCR篩檢站共採檢507人，有83人陽性、424人陰性，陽性率達16.4％。衛生局持續委請醫療團隊開設PCR採檢站，請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。

縣長徐耀昌表示，近期本土疫情急遽升溫，但又需兼顧保全醫療及公衛防疫量能，縣府配合指揮中心調整居家隔離措施，包括密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

調整居家隔離單開立原則，為確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立；確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施，但取消居家隔離者電子圍籬措施。

另外，8日起PCR陽性者，若為輕症，距發病日或採檢日滿7天，不必再採檢可直接解隔，並進行自主健康管理7天。

張蕊仙局長表示，病毒7天後傳染率非常低，「幾乎是沒有」，醫院的量能要用來照顧中重症，未來整體策略要把不是確診者的照顧量能減輕，「自己照顧自己，輕症也是」，將醫療量能放在中重症上面，才能把疫情控制好。