床位不夠！柯文哲宣布北市4大新戰略：確診留家 家人睡親友家

國內確診數持續飆升，醫療量能相當緊繃。台北市長柯文哲今宣布四個戰略，包括大醫院一定要開防疫急門診、醫院要加床、住院標準更嚴格等，並呼籲確診住家裡，讓家人住親友家，讓防疫旅館更有效率運用。

柯文哲在北市防疫記者會提出四個戰略，首先，防疫急門診要更有效率運作，要求台北市大醫院一定要開防急門診，有症狀快篩陽性盡量在醫院外面處理掉；第二，醫院要開始加床，從20％往30％移動，「這有困難我知道」所以在討論怎麼做。

柯文哲說，第三，需要用氧氣才住院，好了就要趕快出去，住院標準更嚴格，出院速度更快；第四，防疫專責旅館必須更有效率運用，以前是家裡有人確診，讓確診者住防疫疫旅館，從現在起政策要改變，確診者留在家裡，其他同住家人去別的親友家裡住，防疫旅館要給醫院下轉用。

柯文哲強調，除非一開始就不是很有把握的，才可以住防疫旅館，原則上現在開始，一但確診住家裡，怕傳染到別人，同住家人去其他親友家裡借住，讓防疫旅館使用量少一點，空出防疫旅館給醫院下轉使用，如果不做任何動作，5月12日台北市防疫病房會滿床，「希望5月16日到23日那個禮拜，我們要撐過去」。