嘉義市衛生局同仁也自導自演製作「J夫人疫言堂」影片，融入九天玄女降落、印度神童預言梗，教導民眾正常防疫觀念。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市衛生局同仁也自導自演製作「J夫人疫言堂」影片，融入九天玄女降落、印度神童預言梗，教導民眾正常防疫觀念。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市衛生局同仁自導自演製作「J夫人疫言堂」影片，融入九天玄女降落、印度神童預言梗，教導民眾正常防疫觀念。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫言堂

嘉義市今新增110例確診個案，單日確診人數首度破百，110人中包含12歲以下31例，12歲至64歲 71例，65歲以上8例，其中63例於居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性，35例有症狀就醫採檢確診，7例無症狀自行快篩染疫，至今天全市居家隔離數達2334人，因中央流行疫情指揮中心公布最新指引，嘉市衛生局預期，明解除隔離人數將大增。

中央今宣布，5月8日零時起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，嘉市衛生局長廖育瑋說，原本同班同學、同職場密切接觸同事者都會是被匡列對象，因應新制上路，預期明天解隔人數會變多。

加上新制規定僅確診個案在「隔離治療」、「居家照護」及「居家檢疫」期間有電子圍籬，居家隔離者的電子圍籬取消，廖育瑋認為，管制措施不如以往強制，一旦民眾沒做好自主管理，確診人數恐快速增加，提醒民眾做好自主管理。

為讓民眾更清楚了解防疫資訊，嘉義市衛生局同仁也自導自演製作「J夫人疫言堂」影片，融入九天玄女降落、印度神童預言梗，教導民眾如果確診或是被匡列為居家隔離該如何處理，減少恐慌有助於對抗疫情。