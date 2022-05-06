日本政府開始考慮6月重新恢復外國遊客入境，5月內將確定方針。將根據五一黃金周長假後兩周左右的新冠疫情情況進行判斷，首先考慮最早5月內試行接納小規模觀光團。

日本還將調整入境人數上限。方案之一是把現在日均1萬人的人數上限先擴大到日均2萬人。附加一定的條件，比如限制人數等，開始接收美歐和亞洲的遊客，探索兼顧疫情防控和經濟復甦。