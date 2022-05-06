日本考慮6月重啟外國觀光客入境 旅遊團先行 21:072022/05/06 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府開始考慮6月重新恢復外國遊客入境，5月內將確定方針。將根據五一黃金周長假後兩周左右的新冠疫情情況進行判斷，首先考慮最早5月內試行接納小規模觀光團。 日本還將調整入境人數上限。方案之一是把現在日均1萬人的人數上限先擴大到日均2萬人。附加一定的條件，比如限制人數等，開始接收美歐和亞洲的遊客，探索兼顧疫情防控和經濟復甦。 大陸五一長假首日4萬客入境澳門 創今年單日最高 熱門股－東哥 均線向上多頭排列 #考慮 #入境 #人數上限 #日均 #外國觀光客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄國祭報復措施 無限期禁日相岸田等63人入境 21:252022/05/04 國際 拜登本周和G7領袖會談 考慮加碼對俄制裁 12:232022/05/05 國際 《類股》鮑爾未積極考慮升息3碼 金融股好失望 11:282022/05/05 財經 不考慮雙北提案「快篩陽即確診」陳時中抛新做法 15:212022/05/02 生活 香港擬修法 拒絕危害國安者入境 04:102022/05/04 焦點新聞 北京市放寬入境隔離措施 集中隔離降至10日 23:242022/05/04 財經 入境北京實施10天集中隔離 ＋7天居家隔離 18:202022/05/04 兩岸 紐西蘭重開國門 台人入境可免隔離 22:142022/05/02 財經 篩檢政策神轉折 專家轟先射箭再畫靶 04:102022/05/02 生活新聞 入境居檢縮短成7天 接續7天自主健康管理 15:322022/05/03 生活 南投兒童疫苗開打 縣府暫不考慮全縣停課 14:412022/05/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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