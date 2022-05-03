中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，考量Omicron變異株之潛伏期較短且為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，自今（2022）年5月9日零時起（航班表定抵臺時間）入境居家檢疫天數縮短為7天，相關措施說明如下：

一、檢疫天數及場所：

（一）居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

（二）以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

（三）同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

二、檢測措施：

（一）PCR檢測：於入境時（第0天）依現行措施進行PCR檢測。

（二）家用快篩試劑檢測：

1.檢疫期滿當日（第7天）執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

2.考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

3.家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

指揮中心再次強調，入境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。