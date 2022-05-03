新北市長侯友宜表示，新北原有31處社區篩檢站，4日起新增4處篩檢站。(新北市衛生局提供)

新北今新增新北今新增8278例確診，居隔列管4萬816人，居家照護有2萬770人，預計解隔1554人。新北市長侯友宜表示，新北原有31處社區篩檢站，4日起新增4處篩檢站，包括林口恩樺社區篩檢站、怡和積穗社區篩檢站、宏仁正義社區篩檢站、板橋中忠海山社區篩檢站，即日起須快篩陽性才可採檢PCR。

侯友宜說，從新北本土確診人數曲線來看，目前趨勢仍往上走，目前尚未到高峰民眾一定要做好自我防疫 市府一定會全力守好民眾安全；居家隔離人數曲線來看，未來還是位往上走，居家照護4月14日啟動居家照護啟動，截至2日居家照護人數不斷上升，突破2萬人，未來也會越來越多。

而為保留醫療量能，侯友宜說，新北完成泰山、三重、淡水、新店、深坑、淡海、板橋7家集中檢疫中心開設，共1368房、2177床。確診住院患者經醫師評估無須住院，將加速下轉一條龍服務，由防疫計程車轉送至集中檢疫中心或返家居家照護；至於洗腎患者若是為無症狀或輕症確診者，無須收治住院，則分流安排居家照護或集中檢疫中心照護，並安排2家指定洗腎醫療院所協助洗腎。8278例 侯友宜：增設4處社區篩檢站。