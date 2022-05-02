相隔兩年多後，紐西蘭於2日重啟邊境，開放美英和新加坡等60個享有免簽待遇國家的旅客入境，台灣也在免簽名單之內，旅客只要打過疫苗且持陰性證明便可免隔離。周一預計有43個國際航班在奧克蘭機場起降，搭載約9,000名旅客，紐國官員拿國產巧克力迎賓，入境旅客與久違的家人相擁而泣。