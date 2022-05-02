紐西蘭重開國門 台人入境可免隔離 22:142022/05/02 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 相隔兩年多後，紐西蘭於2日重啟邊境，開放美英和新加坡等60個享有免簽待遇國家的旅客入境，台灣也在免簽名單之內，旅客只要打過疫苗且持陰性證明便可免隔離。周一預計有43個國際航班在奧克蘭機場起降，搭載約9,000名旅客，紐國官員拿國產巧克力迎賓，入境旅客與久違的家人相擁而泣。 莫允雯與病毒共存 學放慢腳步續前進 離岸風電國產化收割 16檔樂 #國產 #紐西蘭 #免隔離 #免簽 #入境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淨零轉型 經濟部估：2030年拚6萬國產電動車 12:052022/04/28 財經 泰國入境再鬆綁 完整接種或持出發前72小時PCR陰性證明免隔離 16:232022/04/25 生活 陸五一假期前夕近3萬旅客入境澳門 單日客量回升 20:502022/04/30 兩岸 淨零碳排12項關鍵戰略 年底前公布 04:102022/04/29 財經焦點 扛不住 國產車價全面調漲 04:102022/04/27 財經要聞 出境逾2年遷出戶籍擬修法 內政部不退讓 04:102022/04/28 政治要聞 馬來西亞鬆綁防疫 戶外不強制戴口罩放寬入境規定 03:222022/04/28 國際 交通部辦交流會 展現軌道產業供應鏈 04:102022/04/27 產業特刊 日本未採認高端疫苗 吳釗燮與泉裕泰談過 雙邊持續協商 16:182022/05/02 政治 本土與境外移入確診比例懸殊 航聯會：應檢討落地採檢 19:032022/04/28 生活 航空、旅遊業 喜迎復甦 04:102022/04/27 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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