《北京青年報》報導，北京市第324場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會4日召開。北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建通報，北京調整風險人員隔離管控相關措施，入境北京實施「10天集中隔離＋7天居家隔離」。

徐和建表示，為更好落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，進一步科學精準做好疫情防控工作，根據Omicron變異株潛伏期短、臨床症狀較輕的特點，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，調整北京有關風險人員隔離管理措施。

關於密接、次密和高風險人群：密接人員調整為實施「10天集中隔離＋7天居家隔離」；次密人員實行「7天居家隔離」，不符合居家隔離條件的實行「7 天集中隔離」；高風險人群實行「10天居家隔離＋7天健康監測」。期間，按規範進行核酸檢測和抗原自測。

關於入境人員：

一是入境口岸為北京的，調整為實施「10天集中隔離＋7天居家隔離」。10天集中隔離期滿後，若目的地為北京，需閉環轉運至社區，實施7天居家隔離，在京無固定居所、不具備居家隔離條件的繼續實施4天集中隔離；若目的地不為北京，則需繼續實施4天集中隔離，之後方可離京。隔離期間，按規範進行核酸檢測與抗原自測。

二是入境口岸為大陸其他地區的，若在當地集中隔離滿14天，即可參照大陸國內人員政策進京；不滿14天，原則上不得進京；不滿14天進京的，居家隔離補足14天，不具備居家隔離條件的進行集中隔離。相關政策措施自發布之日起執行。

徐和建提醒，對於入境未滿14天人員，北京市將繼續開展大數據監測預警，民航鐵路部門將對此類進京人員進行購票限制，「北京健康寶」會彈窗提示。有入境進京計畫的人，要合理安排行程，嚴格遵守首都防疫規定。