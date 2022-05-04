瑞銀發布報告，指出因大陸3月爆發新一波疫情，封城措施對生產及消費市場構成壓力，將中國2022年實際GDP增長預測由5％下調至4.2％。

大陸將2022年經濟增長目標設定為5.5％左右。

香港信報報導，報告還指出，市場對全球經濟增長前景及大陸經濟受疫情影響的憂慮加劇，MSCI香港指數在4月跌5％，與MSCI亞洲（日本除外）指數表現一致。而4月美國10年期國債孳息率，以及市場對美國聯準會升息預期升溫，亦令MSCI香港指數受壓。