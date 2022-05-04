瑞銀降大陸2022年GDP增長預測至4.2％ 16:122022/05/04 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞銀發布報告，指出因大陸3月爆發新一波疫情，封城措施對生產及消費市場構成壓力，將中國2022年實際GDP增長預測由5％下調至4.2％。 大陸將2022年經濟增長目標設定為5.5％左右。 香港信報報導，報告還指出，市場對全球經濟增長前景及大陸經濟受疫情影響的憂慮加劇，MSCI香港指數在4月跌5％，與MSCI亞洲（日本除外）指數表現一致。而4月美國10年期國債孳息率，以及市場對美國聯準會升息預期升溫，亦令MSCI香港指數受壓。 封控拖累 惠譽下調陸今年GDP增長預測至4.3％ 大陸穩經濟 預計全年退減稅11兆 #MSCI #瑞銀 #大陸 #GDP #增長預測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸GDP增長預測 巴克萊再砍 04:102022/05/03 全球財經 4月PMI續跌 前景晴轉陰 04:102022/05/04 財經要聞 陸31省首季GDP出爐 北方能源大省快速增長 17:442022/05/03 財經 大陸鄭州今起封控一周 民眾搶購物資 官方說話了：不必恐慌 09:492022/05/04 兩岸 大陸各省首季GDP出爐 粵蘇魯穩居前三 04:102022/05/03 產業財經 電池ETF 卡位V型反轉行情 04:102022/05/04 投資理財 北京：加強公廁消毒次數 封控區內不可兩人同時如廁 15:002022/05/04 兩岸 港人赴深圳每日有2％呈陽性 港專家呼籲調查清楚以助通關 12:492022/05/04 兩岸 社評／大陸經濟創新力量仍強 04:102022/05/04 焦點新聞 抗原＋核酸組合篩查奏效 上海本土病例與封控區人口數持續下降 11:042022/05/04 兩岸 馬某被捕 阿里蒸發2,000億港元 04:102022/05/04 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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