北京爆發新一波疫情，周二（3日）公布了一名感染者因3次上公廁引發近40人染疫後，當局作出最新要求強調，將加強公廁消毒次數，並指封控區範圍內不能兩人或以上同時如廁。

針對近期疫情防控形勢，相關部門對現有的《北京市公廁消毒管理工作指引》進行修改完善，要求做好公廁防疫消殺和公廁清潔人員防護工作。要求加強公廁消、增加公廁消毒頻次，每日對公廁進行2次全面消毒，人體接觸頻繁的部位如水龍頭、扶手等每日消毒不少於4次。火車站、市場周邊等人流密集場所周邊公廁再增加1次消毒。

根據衛健部門要求，封控區範圍內廁所應一人一消毒殺菌，不能兩人或兩人以上同時如廁。對於區域內關停的廁所，應設置臨時廁所。廁所產生的糞污按照涉疫垃圾處置。封控解除後，臨時廁所徹底消毒後方可移出。

新政策引發北京網友熱議，有人調侃，「不要惡意如廁，應憋盡憋」、「荒謬的政策開始來了」、「居民樓怎麼辦呀，共用下水道」。