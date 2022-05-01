台中市大里區新仁路1日凌晨發生一起住宅火警，一名男子困在廁所內送醫不治。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市大里區新仁路1日凌晨發生一起住宅火警，消防人員獲報到場搶救。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市大里區新仁路1日凌晨發生一起住宅火警，消防人員獲報到場搶救，現場為2樓RC、3樓鐵皮加蓋建物，由1樓起火，立刻出兩水線布線攻擊火勢，火勢於1時45分撲滅，1樓廁所有1名66歲男子已無生命徵象，送醫急救後回天乏術，3樓另有1名女性民眾被救出時，無外傷意識清楚，送醫觀察，起火原因由火調人員鑑識調查中。

消防局今日凌晨1時11分獲民眾報案，指大里區新仁路1間民宅起火，消防隊派出消防車9輛、救護車3輛、警備車3輛，共計15車45人到場搶救。

由第3大隊副大隊長擔任現場指揮官，發現民宅1樓有明火，疑似有民眾受困，凌晨1時35分大里分隊回報，搜救人員進入2樓搜索中，1時45分火勢撲滅，搜索火場於1樓廁所處，發現1名男性患者無生命徵象、無明顯外傷，送醫搶救後仍宣告不治。

另1名39歲母親在2樓經由陽台順利逃生，女兒於3樓處原地避難，待火勢撲滅後由消防人員引導下樓，無外傷意識清楚，送醫治療。

消防局表示，該民宅燃燒面積約10平方公尺，2名人員送醫，起火原因由大隊火調人員鑑識調查中。