黃育仁在因為格鬥才有機會與愛妻劉雨柔相遇。 （陳俊吉攝）

黃育仁目前與朋友合開工作室教課，生活漸漸上了軌道。 （陳俊吉攝）

44歲格鬥選手黃育仁的人生故事被搬上大螢幕，紀錄片《逆者》全台熱映中，他近日接受本報專訪，甜蜜談起與結婚4年星妻劉雨柔，從認識、交往到步入禮堂的過程，透露女方竟是因為某場他慘被對手打趴的比賽，開始注意到自己，笑喊「雖然9秒被KO，但賺了一個太太也是不錯」。

黃育仁10年前捨棄金融業年薪600萬的工作，成為綜合格鬥選手，他說自己其實在職場一直都沒有遇到太大的困難，不過也就是因為太順利，讓他開始自我懷疑，「順利到我覺得自己憑什麼可以得到這些現實的回報，好像只是搭上順風車，別人很厲害，覺得我比不上他們」，內心開始產生分裂，「看到戶頭是開心的，但夜深人靜是空虛的」。轉換工作跑道的這一年間，原定只到巴西1個月體驗不同的人生，在書上看到不少金句，不斷在心中發酵，加上被當地拉丁民族樂天的人生觀鼓舞，「想說是不是有開啟另外一個人生的可能，結果就回不了頭，反正失敗了頂多重來」。

但成為職業選手的初期，一直沒有他預期的順利，比賽不斷受傷、跟合作團隊也出現糾紛，加上他之前都沒存錢，經濟上也有很大的負擔，連前妻也很不諒解，曾問他「用這麼危險的方式去過你的人生，有必要這樣子嗎」，他雖試著去說服，最後這段婚姻仍以失敗告終，種種因素加在一起，讓他心情受到很大影響，坦言「放棄這種事真的是每天都在想」，不過他認為「路是自己選的，不是別人逼我，用爬的都要爬完，不然之前放棄了那麼多算什麼，還抱怨的話是不是很可笑」，不想成為一個沒有承擔能力和責任感的人。

他很感謝身邊不少朋友願意給他金援，更因為格鬥才有機會與愛妻劉雨柔相遇，黃育仁說劉雨柔每年都會去看格鬥比賽，「她看的那幾場我都贏得很風光，結果居然是在我被9秒KO的那場，因為那次比賽我出場聲勢非常大，結果開始後一打我就倒下，結束後媽媽還來抱我」，讓劉雨柔覺得很感人還特別發文，便透過共同好友牽線認識，先加臉書好友，本來也一直沒太多互動，自爆「我當時的感情非常混亂，所以也覺得不要去打擾人家，所以也覺得不要去打亂人家一池春水，我自己就滿渣的，不是什麼好人」。

後來劉雨柔出書，他主動去恭喜還參加簽書會，才有了比較多的聯絡，正式在一起是因為劉雨柔想學打拳，便找上黃育仁當教練，2人日久生情，當時黃育仁也大方向劉雨柔坦承自己的「渣男史」，女方便反問：「那你以前渣，現在還會渣嗎？證明給我看你不渣！」果然一拍即合，交往幾個月就閃婚。身分轉換成女明星的另一半，他也為劉雨柔做出了不少改變，「任何舉動都會被放大，我的行為也會讓她受到影響，有調整了不少自己做事的風格」。

他也笑曝，原本自認在運動員間算是很會做家事的人，「認識她之後發現其實不是」，更自虧「我好像文明人野放到叢林後，又回到現實世界」，很常因為生活瑣事被劉雨柔罵，不過也是因為對方的真誠與自然，讓他決定攜手共度一生，「不開心也會直接說，跟這樣的人再一起比較自在，我也是比較直腸子的人」，高大壯碩的他，在家也甘願做較弱勢的那一方，「都是我一直被她罵，只有我被罵，不過被罵就趕快改嘛，不然2個人都強勢那吵不完」。

黃育仁很感謝劉雨柔在他幾乎一無所有的時候，還願意跟自己在一起，甚至在他剛回到台灣起步時，給他經濟上的協助，還有次自己不慎被打到，左眼視網膜剝離，劉雨柔立刻動用人脈，讓他得以在2天內立刻開刀。目前黃育仁朋友合資幾百萬開設了工作室授課，推廣格鬥運動，之前欠下的債務也已慢慢還完，「花了一些時間回到社會上，慢慢建立未來的計畫」，至於生子進度，他說看到身邊不少好友，有了小孩後，都從浪子變成好爸爸，覺得是必經的過程，但他認為「這勉強不來，就順其自然吧」。

最後，他也提到《逆者》這部片，最大的意義不是單純記錄他的人生故事，而是觀眾看了之後會得到一些啟發跟想法，「這些事情都是平凡人都會遇到的，電影記錄下我的這些過程，因為我也是不被看好，大家在生活中都難免會遇到困難與掙扎，我跨出舒適圈、選擇不同的道路、過更想要的人生」，希望大家別安於現狀，也可以大膽去追求真正想要的生活，「多一點勇氣去嘗試，不用怕失敗，我當時做這個決定放棄很多東西，但這些都是成長的代價」。