每年芒果成熟季，台南市各產區公所、農會都會舉辦促銷活動，楠西區是台南最大芒果產地，公所前年開始舉辦愛文王比賽，推廣楠西芒果知名度，今年雖然遇到疫情，但公所仍將舉辦愛文王比賽，評審過程不開放民眾入場，擬採直播方式讓民眾線上監督。

楠西區是全台最大芒果產區，面積高達2000公頃，區長李鴻裕到任後，為了打開楠西芒果知名度，決定趁區內舉辦芒果節活動時加辦愛文王比賽，同時推廣農友安全要藥、申請產銷履歷。

楠西區區公所表示，要參加比賽農友，需具備外銷供果園、產銷履歷驗證、農藥檢驗合格證明，或是有機驗證、有機轉型期其中條件之一；2020年第1屆有30人參加，2021年第2屆雖遇疫情，也有30人參加；今年雖又遇疫情，芒果節行銷活動又由農業局統一辦理，公所仍會自籌經費辦理比賽。

此外，今年台南芒果開花期遇連續低溫及降雨影響，造成著果情形不佳，楠西公所也擔心比賽無法順利進行，將與各產銷班再討論比賽日期。

楠西區農會果樹產銷班50班長楊沁涓表示，今年部分班員芒果農損嚴重，而且芒果開花期長達2個月，比賽時間早，有的芒果還沒成熟；比賽時間晚，有的果園已經摘完，但為了與公所一起行銷楠西芒果品牌，大家會盡量參加，而且得獎也是一種榮譽。

往年芒果季促銷活動除了開幕日大活動由市府主辦，各區會依當地特色推出活動，如南化區結合小旅遊、玉井區搭配吃冰活動、左鎮推出芒果創意餐飲。農業局表示，今年將整合各區資源，由市府統籌所有活動，將推出更有創意活動促進銷售，同時帶動地方觀光，帶來更大效益。