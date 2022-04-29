陶晶瑩（左）意外音樂精靈許哲珮是殺手級評審。（17LIVE提供）

評審任中強（左起）小樹、陶晶瑩、許哲珮依循自己標準給分。（17LIVE提供）

狂奔的馬（左）和嚴先生邊唱邊輕鬆演出相親男女初相會感覺。（17LIVE提供）

涓兒（左）與楊淨宇搭檔合唱，專注投入歌曲中。（17LIVE提供）

黃小愛（左）和盧學叡搭檔主持，興奮戰況激烈。（17LIVE提供）

17LIVE歌唱比賽《夢想Sing樂園2》節目淘汰賽，歷經一波波激烈廝殺淘汰，日前在金曲評審許哲珮加入專業審視把關評分下，再次從兩種賽道6強中忍痛各送走2位選手，緊接著5月2日晚間8點，逐漸邁向尾聲的比賽將進入到4強準決賽，迎來賴銘偉擔任飛行導師。

陶晶瑩表示很開心擔任《夢想Sing樂園2》評審長可以看到很多人才，老公李李仁也會認真看比賽直播，跟她討論選手和賽況，自節目淘汰賽以來，陶晶瑩認真參與每位選手的評分講評，她自認評審風格是：「除了鼓勵，我還是要講一些真的會讓他們進步的建議，不要只是講好話，所以有時候可能會講比較重的話。」到了這階段陶晶瑩給選手們拚最後衝刺晉級的建言是「平常充分練習，但是上台要放輕鬆！」

6強淘汰賽製作單位又給了選手們倆倆組隊合唱挑戰，各組克服彼此陌生、遠距離練習、選歌困難等各種問題，在彼此隊友的激盪下，呈現出比賽以來有別於個人的面貌。音樂精靈許哲珮首次到《夢想Sing樂園2》主持人好奇金曲評審Peggy評審是否會有特別嚴格的高標準，開始第一組評分，許哲珮評分給燈果然把關嚴格，陶晶瑩笑說：「她剛轉頭，眼神是你們怎麼打那麼高」。毒舌派評審小樹老師也說「殺手級的來了！」

給燈雖然嚴格，許哲珮也發揮製作人專業給出各組許多優缺點的精確講解及改進建議。 狂奔的馬和嚴先生這組選唱馬念先＆9m88《你朝我的方向走來》兩人克服身處台中和台南兩地的練習障礙，歌曲編排到服裝及表演設計都十分用心，評審及主持人都驚豔稱讚兩人可愛又戱味十足的演出，互相正面的影響也呈現在歌唱方面的進步，兩人組合贏得全場最高36個燈總分，狂奔的馬再度以20個燈高分穩居一般賽道第一位置。

LIVER6強中贏得最高分的楊淨宇，合唱搭擋涓兒歌路同屬暖心路線，兩人近兩年經常在歌唱比賽碰到卻沒什麼交集，這次首度被排到搭擋合唱，為了挑選比賽歌曲兩人聊了很多才發現家庭成長背景有很多共鳴，兩人都來自單親家庭由媽媽撫養長大，互相分享故事都讓對方感動到哭，兩人選唱江蕙的《你講的話》團隊默契獲得評審肯定，也提醒她們個人特色呈現的不夠，許哲珮說「看你們唱歌很舒服真的很像雙人組合，但像早期的雙人組合，大小百合？你們在一個很安全質的狀態下表現它，個人特色和戲劇上情感張力少了點。」

音樂製作人任中強（小任）說「這兩個人互補做得很好，如果在錄音室配唱到這樣的歌手我會非常開心，因為和聲非常快、非常棒，但像Peggy老師講的你們要有自己獨特的個性出來。」小樹老師被兩人一個互動觸動：「剛評審評分完你們會馬上拉住對方，那個情感表現證明你們剛剛所說都表現在那個動作上了。」小樹問兩人應該不知道他聯想到的團體「音樂磁場」，見一旁陶晶瑩低頭笑沒接話，黃小愛笑說：「陶子姐不敢有共鳴，躲得很遠。」

民視《台灣那麼旺》被稱為「療癒女聲」的楊淨宇這次參賽一路受到老師們不少提點，進步受到評審一致肯定，楊淨宇說：「我也有感受到自己的進步，放下過多對表演的包袱，找回唱歌最純粹的情感表達，這次特別把注意力專注在歌曲上，很開心看見自己的改變」接下來跟隊友涓兒必須在4強準決賽互相比拚，楊淨宇坦然以對：「雖然我們變回競爭對手，但大家彼此切磋也滿好玩的，我覺得做好自己就好，不會特別擔心。」