藝人陶晶瑩出道多年累積不少演藝成績，近年也積極開拓副業版圖，不但經營電商還投身麻辣燙餐飲，事業步步高陞如日中天。怎料她的電商網站才經營不到1年，卻在近日釋出「要跟大家說掰掰」的消息，5月15日後就不再販售商品；對此，陶晶瑩也現身留言區親PO出14字回應。

陶晶瑩自創的麻辣燙品牌實體店1月剛開張，才一啟動營業就人潮爆滿，連同線上訂購也是源源不絕，陶晶瑩還曾動員全家大大小小一起包貨，並祭出最高薪資4萬5千元的待遇徵才，以求緩解實體店的人手不足，她說：「我們需要內外場、有證照及相關工作經驗者尤佳」。

然而另一方面，陶晶瑩的電商網站「陶選物」昨(25日)卻在官方社群PO文宣布：「跟大家說哦！陶選物預計在5/15要先跟大家說掰掰了！官網所有商品售完就再也不會有了，要囤貨的手刀趕快！」；突如其來的消息讓粉絲疑惑直問：「怎麼了？」而為了使大家安心，陶晶瑩也用她的臉書帳號火速現身回覆說：「因為陶子姐要擴大營業、敬請期待！」並澄清電商網站只是暫時關閉，未來將有別的新計畫。男神炎亞綸也來她的留言底下幽上一默說：「果然是陶經營」，逗得一眾網友莞爾。

陶晶瑩解釋「陶選物」關閉是為了擴大營業，釣出炎亞綸搞笑留言。（圖／取自陶晶瑩臉書）

另外對此，陶晶瑩本人稍晚向中時記者透露：「要暫時關閉陶選物，是因為整個網站、社團都要重新整理，請靜候佳音。」

除此之外，陶晶瑩一邊籌備7月的演唱會，另外也開設了YouTube頻道《wow桃姐》，要給女性找尋快樂的建議，並提供一個發洩不快的園地，也希望讓男性觀眾更了解女人；除了自身經驗探討兩性話題外，接下來將訪問許多有智慧的女人，用「陶子的女性觀點」跟大家搏感情。