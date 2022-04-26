藝人小S（徐熙娣）在2005年和老公許雅鈞結婚後生下3個寶貝愛女，包括大女兒Elly、二女兒Lily和許老三（曦恩），其中許老三個性完美遺傳到了媽媽的自信，小S也經常被許老三的古靈精怪逗到哭笑不得。許老三近日開了IG帳號，短短時間就引來3萬多人追蹤，兩人還在貼文下留言鬥嘴，逗樂不少網友；但沒想到有網友留言對許老三說：「你媽現在一點都不好笑」，當場釣出小S本人霸氣回應，被網友們讚高EQ。

許老三轉眼間已經成長到10歲，小S先前就經常在節目及社群分享許老三的各種日常行為，讓不少網友都覺得許老三很有趣；而新開IG的許老三22日貼出一張自拍照，讓網友們紛紛讚道：「滿分了啦」、「天生麗質」、「國際美少女」、「妳超級漂亮的」、「拽姐（許老三暱稱）好漂亮啊」、「拽姐很有attitude(態度)」、「好像不想輸姊姊的概念，真可愛」；沒想到媽媽小S親自來留言嗆：「有種不要用濾鏡啊」，許老三也不甘示弱，要媽媽「去看新PO文(的照片)」，趣味母女互動逗樂網友。

許老三美照被網友讚翻，媽媽小S吃味嗆女兒：「有種不要用濾鏡啊」。（圖／取自許老三IG）

不過許老三貼文下方有位網友留言表示，希望許老三快點長大然後做主持人，還說：「你媽現在一點都不好笑，當然還是感恩她以前留下的獨一無二的經典巨作。不過她現在真的不好笑，你超好笑的」，有網友看不過去表示：「她媽媽明明就很好」，還釣出小S本人親自霸氣回應：「跟女兒講媽媽壞話不太好吧！」高EQ回應也獲得粉絲大力點讚。

許老三遭嗆「你媽不好笑」，釣出小S本人親留12字回擊被網友讚翻。（圖／取自許老三IG）

許老三開放個人IG讓網友追蹤後，不時會發布照片分享日常，其中可見她穿著短裙自拍照，秀出一雙大長腿與完美身材比例，且拍照架勢完全不輸明星媽媽小S，引起大批粉絲狂讚：「滿分美女」、「腿好長」、「果然是國際巨星的女兒」、「比媽媽還美」；此外也有不少網友敲碗許老三出道，其中一則留言還釣出媽媽小S親自給解答：「不行」，堅決態度讓一眾網友笑翻：「媽媽辛苦了」、「什麼時候可以出道」、「為什麼」。