斗俊難過最近太忙沒空運動。（摘自tvN joy臉書）

斗俊熱愛各種球類運動。（摘自tvN joy臉書）

韓國男團「Highlight」成員斗俊參演節目《羽球少年團》每周日晚間8點在中天綜合台播出中，久違地以「運動偶像」身分跟大家見面，他透露當初是節目組主動聯繫 ，「只要是可以跟大家一起做的團體運動，尤其是球類運動，我都非常喜歡，所以爽快地答應了，因為羽毛球是只要有球跟拍子隨時隨地都能進行的運動嘛，想說認真地學一遍也很好」，甚至還是奧運冠軍李龍大擔任教練，讓他備感光榮。

節目中可以看到每位藝人經過訓練後的實力迅速增長，為了能在賽場上贏過對手，他們平時也會到羽球場自主訓練，斗俊說「雖然不是連續好幾個小時一直練習，但大家真的只要有空就會盡量多去練習，其他哥哥們應該比我做了更多的練習，因為每次我去的時候他們已經都在了」，至於印象最深刻的比賽，他表示「絕對是我唯一贏的那場」，也感嘆可能是自己實力尚不足，加上缺乏比賽運，在真正的比賽都沒有贏過，「有點可惜呢」。

熱愛足球出名的他，被問到在參加完節目後，羽球有沒有取代足球成為他最愛的運動？斗俊毫不猶豫地表示「我最愛的依舊是足球」，而身為全方位藝人的他，最近除了忙於「Highlight」新專輯回歸和下月的演唱會外，也參與了電影《政客誠實中2》及電視劇《沒有具必秀》，讓他難過表示：「真的要認真運動的話，就必須特別抽出時間，但因為我現在的狀況沒辦法，所以有點傷心。」

最後，他也提到因為私下只有跟經紀人一起練習，沒和「Highlight」成員們對打過，不過身為隊長的他也說「但如果問我覺得誰比較會打，我想應該是起光或是耀燮，因為起光是本身就運動神經很好，耀燮則是很敏捷」。