台南今增922例，病例數不斷攀升，停課成為常態，不少家長反覆面對停課復課又停課的循環，為減少預防性全班停課帶來的衝擊，加上6日起，學校可直接提供教職員生等居隔者快篩試劑，台南市修正校園暫停實體課程標準，改以「匡列」為密切接觸者，「該員」暫停實體課程為準則，無須全班停課，5月9日起實施。

台南市今天有8所學校全校停課，49校101班的「班級」停課。教育局長鄭新輝說，目前停課標準中，對學校有師生被匡列為確診者的密切接觸者，在快篩結果尚未出來前，一律採取全班預防性停課1至2日做法，有檢討必要。

他說，新修正的校園暫停實體課程標準，為班級內若有師生經匡列為密切接觸者（居家隔離），「該員」暫停實體課程，直到居家隔離及自主防疫結束，經快篩陰性後始得返校。

鄭新輝強調，學校發生確診病例時，則仍維持嚴格標準，班級只要有1名師生「確診」，該班及相關班級、社團、交通車、宿舍、餐廳等場所被匡列為密切接觸者，皆暫停實體課程，待居家隔離及自主防疫結束並經快篩陰性後，始得返校。若影響班級達達全校3分之1以上或達10班以上，全校停課2日。

鄭新輝補充說明，新修正停課標準係以有較高傳染風險的被匡列者及曾和確診者有密切接觸者，優先匡列為停課對象，透過由學校快速供應的快篩試劑，可即時判斷及掌握篩檢結果，即時阻斷傳播風險，校園防疫嚴謹性並未打折。

他說，調整後的停課標準，將可減少頻繁及斷續停課對校務運作的困擾，也可減輕家長需不定期請假陪同學童停課在家的負擔。