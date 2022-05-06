國中會考將至，新北市長侯友宜表示，因應國中教育會考強化防疫措施，授權學校國三在會考前1-2周採居家線上教學，市府也已備妥應試考生防疫所需的備用試場，確保考生權益。

侯友宜說，新北各考場全程佩戴口罩、3次全面性消毒、不開放家長陪考、午餐使用隔板、不共食不交談，他也呼籲考生，考前居家期間採低密度活動，避免外出至高風險群聚場所，降低染疫風險。