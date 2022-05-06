會考將登場強化防疫 新北授權學校前兩周居家線上教學 15:512022/05/06 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 會考將登場強化防疫 新北授權學校前兩周居家線上教學。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國中會考將至，新北市長侯友宜表示，因應國中教育會考強化防疫措施，授權學校國三在會考前1-2周採居家線上教學，市府也已備妥應試考生防疫所需的備用試場，確保考生權益。 侯友宜說，新北各考場全程佩戴口罩、3次全面性消毒、不開放家長陪考、午餐使用隔板、不共食不交談，他也呼籲考生，考前居家期間採低密度活動，避免外出至高風險群聚場所，降低染疫風險。 會考前1周 北市國中演練遠距教學 宜蘭東澳國小義賣飛魚 射箭奧運夢起飛 #居家 #新北 #授權 #學校 #線上教學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞工染疫 勞保給付放寬認定 04:102022/05/06 財經要聞 國中會考前1周降低防疫風險 桃園9年級學生停課 15:212022/05/06 生活 東海大學累計79確診 住宿生控被趕走 校方回應了 13:232022/05/06 生活 疫情告急 大學可線上授課至期末 04:102022/05/06 生活新聞 高雄連2日破千例確診 社區不特定風險提高 15:112022/05/06 生活 新北2胎補助偏低 民眾黨喊比照北市 04:102022/05/06 地方新聞 竹市＋348 國三考生16日起改採線上教學 14:502022/05/06 生活 3類人快篩陽性即確診 新制12日上路 7問題秒懂 08:452022/05/06 生活 北市匡人之亂！學童居隔完才發現沒被匡 教育局、衛生局「雙標」 13:422022/05/06 生活 單親越南媽媽撫養2發展遲緩童 只盼順利長大 10:082022/05/06 生活 南投兒童疫苗開打 縣府暫不考慮全縣停課 14:412022/05/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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