為迎戰會考，國三生從16日起改採遠距教學5天。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

12 日起居隔檢疫快篩陽性，經醫事人員確認即為確診。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

快篩陽性確診流程。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市6日新增348名確診個案，目前有29校因確診持續停課或停班中。另因應5月21、22日國中會考即將來臨，為降低考生在大考前到校的染疫風險，教育處宣布，新竹市國中3年級學生，會考前暫停實體課程5日，從16日至20日，調整為線上遠距教學。

教育處說明，期間若學生有特殊因素，如有特殊照顧等需求需到校者，學校也會妥適安排。線上課程內容安排，應送課程發展委員會討論通過，若有教學載具需求，亦可向學校借用。為使學生安心應試，市府已協請相關單位加強電力、冷氣、照明設備安全維修檢測作業及考場環境消毒。

今年以來新竹市已累積1974名確診個案，仍住院中之確診者49人，採居家照護之確診者共1084人，因密切接觸而居家隔離者共190人。

新竹市設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，下周（5／9~5／13）天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗；衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（https：／／vax.hccg.gov.tw／）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

另，因應疫情變化及新竹市關懷中心運作，市府即日起招募關懷中心「行政人員」，時薪250元，正取50名（另得酌列備取40名）。工作時段：8：00-16：00、16：00-24：00（需配合輪班），工作內容包括防疫各項關懷事務、疫調及文書工作等，經甄試合格報到後至防疫任務結束，歡迎民眾線上（https：／／ppt.cc／foMOTx）報名應徵。