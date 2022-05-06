我國旅日棒球好手陽岱鋼離開日本職棒，這是去年11月底就做出的決定，並在今年2月宣布加入美國獨立聯盟新球隊湖國碼頭犬隊，延續旅外棒球生涯，而5月中獨立聯盟賽事將要開打，陽岱鋼再次成為媒體焦點，雖然他在受訪時表示自己樂在其中，但據日本媒體《共同社》爆料，他的月薪數字竟不到20萬日圓(約台幣4.5萬)。

陽岱鋼今天在美國密爾瓦基展開訓練，同時接受日本媒體採訪，對於加入新環境他抱持著樂觀態度說：「這是重新從零開始的挑戰，抱持著飢渴精神享受棒球樂趣，這絕對會是很好的學習」。看出陽岱鋼的豁達，不過曾傳出是因日職薪水被大砍才離開的他，目前待遇感覺不太好過，據日媒爆料陽岱鋼到獨立聯盟的月薪不到20萬日圓(約台幣4.5萬)。

在去年宣布離開巨人後，日本媒體就有傳出他的離隊原因，表示薪水是其中之一，陽岱鋼原本年薪大約是3億日圓，不過巨人開出新合約是2千到3千萬日圓左右，這可能讓陽岱鋼不願留下，當時經紀人張家銘代為回應表示：「巨人球團確實開出合約希望岱鋼續留，但岱鋼在思考過後決定離開，很謝謝過去5年球團的照顧及球迷的支持。」

陽岱鋼今年35歲，2006年投身日本職棒加入火腿，期間繳出優異的成績，2013年球季陽岱鋼以單季盜壘47次，成為太平洋聯盟盜壘王，也是火腿鬥士隊史首位聯盟盜壘王，2014年他揮出25轟並上演20次盜壘，成為台灣球員在日職首次達成20轟20盜球員，2017年則轉往巨人，不過狀態逐年下滑，上季僅在一軍出戰7場，留下.143打擊率成績。