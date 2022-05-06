5月3日日本自民黨青年局局長小倉將信眾議員率團訪台，團員包括：鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮等眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人抵台灣訪問，預計7日離台。當（3）日中共派遣運8反潛機在台灣西南國際空域擾台，次（4）日派遣蘇愷-30機1架、殲-11機1架、運-8反潛機1架；5日共機更增加為運-8反潛機1架、空警-500機1架、轟-6機2架、卡-28反潛直升機1架、運-8遠干機1架等，引發台日高度關注。

日本自民黨青年局局長小倉將信在3月29日即表示，考慮5月3日至7日之間訪問台灣。我駐日代表謝長廷4月6日在東京接受台媒訪問揭露5月日本有幾個團申請訪台。日本團訪台行程早經媒體公開披露，不排除中共事先掌握以為因應。

5月1至2日日本防衛省統合幕僚監部發布，中共海軍組織「遼寧號」航母戰鬥群艦船共計8艘（北部戰區6艘、東部戰區2艘），先後由黃海、東海、經我釣魚台附近海域，3日進入沖繩以南西海空域，進行航艦艦載機起降演練。

首先，中共運-8反潛機自3月1日在南海失事後，經過63天、2個月重整，於5月3日首批日本訪問團抵台，重新投入台灣西南國際空域巡弋任務，且共軍「遼寧號」航母戰鬥群刻正於沖繩以南西海空域，進行「遠海實戰化」訓練。雖然，大陸海軍高秀成海軍大校3日特別說明，「中國海軍組織遼寧艦航母編隊，這是海軍根據年度工作計畫組織的一次例行性訓練、不針對任何一方」；然共軍海空軍兵力分在台灣以東、台灣西南至東南等一帶海空域進行訓練，不免令人懷疑是針對台日外交交流活動，予以軍事嚇阻。

其次，從5日共軍派遣空警-500機、卡-28反潛直升機的出現，近距離有中共海軍作戰艦（艦上有停機坪如054A型，3600噸以上）、轟6機群在台灣西南國際空域等，推斷台灣西南海空域，進行海、空協同演練；其中運-8反潛機由台灣西南國際空域經巴士海峽往西太平洋後折返之舉，依據以往中共東部戰區共機在前述空域反應美軍航母戰鬥群之經驗，不排除此海空兵力，模擬海空聯合火力打擊方，反應擔任攻擊方的中共北部戰區海軍「遼寧號」航母戰鬥群5艘（含以上）艦船，不排除係進行「紅藍軍對抗」演練。

最後，由於本次中共「遼寧號」航母戰鬥群艦船兵力提升至總計8艘規模，運-8反潛機出巴士海峽進入西太平洋後折返、卡-28反潛直升機在台灣西南國際海空域進行偵潛任務，不排除也模擬對航母戰鬥群之水下兵力、或可能對美核動力潛艦於西太平洋、巴士海峽、至台灣西南一帶水下航道活動、或情報偵察等任務，進行反潛或模擬攻潛任務。須注意，共軍海空兵力活動，已壓縮我反應時空，必須加緊因應與應變。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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