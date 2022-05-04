日本最大企業加速器平台Creww首度在海外設立據點，與工研院服科中心攜手進駐「林口新創園」，從5月先推出「台日新創企業合作加速計畫」，協助加速台灣新創公司與日本企業集團進行商業及投資鏈結。

Creww自2012年成立以來，已與日本眾多大型企業集團及地方政府合作，至今已超過6100家日本新創登錄於Creww企業加速器平台，Creww與企業合作推動超過270個企業加速器計畫，促成750件以上成功案例。

林口新創園目前國外團隊計有來自8個國家20家國際團隊進駐，但尚未有來自日本的加速器。Creww社長伊地知天說明，近年因為技術及環境迅速轉變，日本企業也希望能多接觸海外新創公司，它們多傾向尋找「技術型」新創企業，進行技術合作或投資，希望能藉由自家速器平台，增加台灣新創公司與日本企業合作機會。

由臺灣區電機電子公會與工研院合作成立，以協助新創打樣及少量生產為主的ST MAKE＋聯盟，目前有近200家業者加入。該聯盟會長許介立表示，全力支持此台日新創企業計畫，協助新創會員開發日本市場。

「台日新創企業合作加速計畫」將於5月開始，為期1個月時間招募台灣新創公司，6月至8月Creww將協助輔導及媒合日本企業，9至10月進行日本企業與台新創的線上簡報審查。