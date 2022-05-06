教育部昨日宣布，開放大專校院遠距教學，不過內文語意不清，學校與老師看完之後，感到一頭霧水。銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，目前僅北市國高中可停課，小學與幼稚園還是得上課，假如年輕教授有幼齡孩子得照顧，小朋友得上學，大學上課情況又不明朗，會變成工作、家庭蠟燭兩頭燒，「有溝沒有通，怎麼會一個決策讓所有人都是輸家！」

論及疫情期間，大學還是到校上課，杜聖聰直說：「被搞成風蕭蕭兮易水寒！只是，這個荊軻是大學生、老師和爸媽。用肉體抵抗班上有人隨時確診！」

由於大學確診學生人數與日俱增，各校希望全校採遠距教學，教育部昨日晚間宣布，「為避免學生往返奔波，得經與學生討論後，依專科以上學校遠距教學實施辦法規定，實施遠距教學至本學期末，無須通報教育部」，遭批語意不清。

杜聖聰表示，疫情每天都在變化，教育部對外公布的指令卻不清不楚，「文山會海這樣講，還把所有東西都上繳到指揮中心，到底堅持什麼、反對什麼、顧慮什麼，甚至還能有什麼作為，真的很想聽！」

杜聖聰提到，可以體會教育部的顧慮，畢竟決策不易，並且大學口試即將在月底登場，如果大學校園管控人流或停課，恐怕連帶衝擊相關考試的進行，但不同區域、大學不同校系的人際密度不同，課程內容也不同，有的要拍片，有的要進實驗室做實驗，「我覺得作決策的，到大學看一下就好了嘛！」與其要管又沒能力管，不如就讓各校擁有自主權，自行決定上課方式。

杜聖聰也指出，現在不只老師與學校困擾，同學們的情況也十分窘迫，特別是雙北疫情特別嚴重，如果需要隔離，不僅北市防疫旅館一床難求，防疫計程車也叫不到，假設學生經濟條件不佳，在外租屋甚至還面臨斷炊的可能，實在不知道怎麼跟家長還有學生交代，「我們覺得很頭痛」。

杜聖聰建議，既然對於各級學校防疫管控不易，教育部現階段最該做的是作好沙盤推演，進行透明的決策，取得共識。在大學方面，放手讓各校自行決定上課方式，校方才有辦法及時處理所有情況。