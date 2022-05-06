屏縣國小學童施打疫苗。(屏縣府提供)

屏東縣政府6日公布新增431例本土確診個案，為提高疫苗覆蓋率，縣府將於7日上午在屏東火車站設立疫苗速打站，提供400劑莫德納疫苗隨到隨打，請民眾把握機會。

根據統計，屏縣6至11歲學童校園COVID疫苗施打，2日至5日已施打28校、1223人，施打率32％，其中1名學生出現暈針情形，休息後返家已無大礙；6日施打29校，有意願人數為1655人。

屏縣府也提醒家長，14日上午在全縣各鄉鎮市衛生局均加開兒童疫苗門診，如果孩子沒有在校園施打疫苗，家長可以就近帶孩子前往施打；至於65歲以上長輩5月底前施打疫苗，不論1、2、3劑，都可以領500元禮券。

縣府統計，屏縣居家隔離人數1845，今日解隔1059人；5歲確診以下累計148例，36例解除隔離，無重症。居家照護累計1349人，解除60人，現管1214人。

全校班級暫停實體課程校數5校、51班，包括屏北高中、墾丁國小、獅子國中、德協國小、大光國小。部分班級暫停實體課程校數74校、154班。