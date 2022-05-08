再增12死！本土今+44294 新北單日確診1.7萬例最多

疫情指揮中心公布國內今天新增4萬4294例本土個案及67例境外，中重症新增118人，死亡新增12例。各縣市分佈，新北新增1萬7948例、台北8213例、桃園5494例、台中2358例、高雄2012例、共5縣市都新增2千例以上。

昨天確診數衝爆4萬6千例，與昨日相比確診數稍微下降，指揮官陳時中表示，數字是否代表疫情平穩，要再看一兩天的數字比較清楚，至少沒有繼續暴增。

疫情指揮中心今天公布國內新增12名死亡案例，其中6人都沒有接種疫苗，死亡年齡介於60至90歲，5男7女，一名80多歲男性沒有慢性病史外，其餘皆有癌症、高血壓或心血管疾病等慢性病。

指揮中心表示，今日新增之44,294例本土病例，為21,081例男性、23,200例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(17,948例)、臺北市(8,213例)、桃園市(5,494例)、臺中市(2,358例)、高雄市(2,010例)、臺南市(1,322例)、基隆市(1,310例)、宜蘭縣(884例)、屏東縣(695例)、新竹縣(688例)、花蓮縣(649例)、彰化縣(536例)、新竹市(515例)、雲林縣(398例)、苗栗縣(375例)、南投縣(260例)、臺東縣(224例)、嘉義縣(205例)、嘉義市(111例)、澎湖縣(54例)、金門縣(28例)、連江縣(17例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，33例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自日本(3例)、加拿大(1例)移入，另63例移入國家調查中。入境日介於今年3月10日至5月7日。