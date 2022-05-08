外媒示警台恐引爆前所未見死亡率 柯文哲：我相信撐得過去

英國媒體警告台灣未超前部署，今夏恐引爆前所未見死亡率。台北市長柯文哲8日認為，在所有台灣部門中，醫療體系還是表現最好的，相信台灣社會、醫界力量，遇到怎樣的困難都可以撐過去。

柯文哲來自醫界，且是臨床第一線出身。今赴大安區級關懷中心視察並慰勞同仁時指出，相信在所有台灣部門中，醫療體系還是表現最好的，本來就有最多人才在裡面，這波算是遇到疫情反撲，但他相信還是撐得過去。

柯文哲表示，昨天把大醫院院長找來，下達命令下去，大家都表示ok、會遵守，像是老師輩的新光醫院院長侯勝茂也說都會扛起來，「我相信還是撐得過去，我對整個台灣醫療能量還是相信」，最後關頭，雖然有時會抱怨很累，但最後關頭還是會撐過去的。

他說，就好像以前在醫院加護病房也是很忙很累，心臟移植一做也是好幾天沒睡覺，還是相信台灣社會、醫界力量，遇到怎樣的困難都可以撐過去。

此外，對於是否授權醫院開解隔單，柯文哲強調，病例少時，常常會有些規定，病例從幾百個變幾萬個，增加100倍那就要比較通融的做法，所以這沒問題，他想應該讓每個臨床的醫院，行政授權可以自己開居家隔離解除通知書，由醫院直接發就可以。

柯文哲還提到，中央要求醫院增加3成專責病床的命令下下去，相信現在每個醫院院長都很頭痛，因為本來醫院就有病人，要在短短幾天內把病人數降下，還有一點，本來很多開刀就是預定，要開白內障、什麼刀，都要停掉，沒想像中容易，實際在醫院工作過就知道。

柯文哲說，他非常清楚，若防疫專責病房床數要擴增到30％，剩下作戰率不到50％，要穿脫隔離很耗人力、分艙分流，人員排班複雜，剩下不到50％戰鬥力量，嚴重妨礙醫院工作量能，沒那麼簡單，相信現在每個大醫院高層都在開會。