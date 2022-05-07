台灣疫情大爆炸，昨（6）新增36168例本土確診個案，較前天成長2成，其中有76例中症、11例重症及10人死亡，均創下今年以來新高。港媒引述台北市市長柯文哲的觀點，分析台灣疫情即將進入「黑暗時期」，而蔡政府的態度與防疫措施已形同棄守，屆時中重症率及與死亡率皆恐攀升，嚴重挑戰台灣人民的承受力。

香港媒體《中評社》昨日評論指出，柯文哲日前斷言，台灣恐有5倍甚至10倍的染疫黑數，且再過幾天確診數就不準了，台灣疫情將進入黑暗時期。而指揮中心指揮官陳時中5日也坦言，已不在意黑數問題，他在意的是把重症治療好。針對陳所言，柯再痛批，政府連疫調都不做了，台灣還是「有政府」，只是沒什麼功能了。

評論認為，從政府的態度與措施來看，執政黨已形同棄守，面對嚴峻的疫情，台灣人民只能自主管理，也就是「自求多福」。台北市大眾運輸人流近日下降1到2成，雖下降趨勢正加快中，卻不比上一波疫情曾下降7至8成，可見目前多數民眾仍抱持樂觀態度，但隨著進入「黑暗時期」，這樣的景象恐不復見。

評論分析，一旦台灣疫情進入黑暗時期，所造成的影響將是不可逆的，故陳時中也稱，控制中重症率及病亡率，是下階段防疫、抗疫的重點。評論強調，最令人擔憂的是，本來社交較退縮、體能虛弱者，被感染的比例會有明顯增加，中重症率與死亡率也皆恐攀升，就看台灣人民有多少承受力了。