針對台灣近期疫情升溫、感染人數快速增加、快篩試劑嚴重短缺，大陸國台辦發言人表示，大陸有關方面願協助台灣對接陸企進行採購快篩劑。

國台辦的用意雖然十分良善，但是這份好意恐怕會被獨派政府當成耳邊風。果然不出我所料，隔日台灣的陸委會不但不領情，還反諷說：「與其藉機分化，不如盡心照顧在其封城措施下的苦難人民。」

試想，台灣前衛生署長楊志良，曾表示願意自己出錢採購數千萬大陸製的快篩試劑給台灣人，已經被行政院打臉到啪啪作響，拒絕接受，現在國台辦還想幫這個忙？ 國台辦對台灣綠營政府的仇中恨中程度，恐怕了解得不夠深刻！

雖然國台辦發言人或許只是答覆記者詢問、隨口說說，但是我們建議國台辨千萬別傻了！台灣俗語說「好心反被雷劈」，你們就是好心介紹賣家給台灣的買家，一定會遭遇下列幾個問題而造成反效果：

一、「中國製」對獨派而言，那就是貼了「有毒」的紅標籤！試想：當全球都將COVID-19改稱「新冠病毒」了，唯有台灣獨派與美國的川普仇中派，至今依然堅稱是「武漢病毒」，在親綠媒體上大肆渲染。他們的敵意，難道還不夠清楚嗎？

二、萬一快篩劑的「準確度」不夠高，大陸賣家難道不被獨派人馬罵到臭頭？最後又歸罪到「中國製」的品質問題了！

三、利潤分配問題如何解決？ 目前蔡政府內部，為了快篩劑採購的利潤分配問題，正鬧得不可開交，有誰還敢來淌這個渾水？

總之，多一事不如少一事，國台辦的好意，就跟ECFA一樣，獨派政府雖然嘴上將其形容成毒蛇猛獸，身體卻很誠實。國台辦的好意，最終可能好心沒好報，只會給自己找來一肚子窩囊氣。

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