一名家長在網路抱怨，6日凌晨零時兒子發高燒到39度，快篩陽性，他緊急帶兒子到醫院急診，沒想到凌晨2點現場至少有15至20組家長抱著孩子在等待，期間一名幼童病況嚴重，院方建議住院，但卻要再等5至6小時，才會有病床，令他一聽氣炸，質問陳時中，「這就是您所謂的醫療量能充足？您晚上睡得好嗎？」

原PO 6日於PTT八卦板指出，6日凌晨零時30分，兒子發高燒到39度，快篩結果為陽性，不論吃退燒藥或躺冰枕，都不見退燒，打1922尋求協助，但電話一直處於忙線中，他只好緊急將兒子帶到新北巿亞東醫院急診。

原PO抵達亞東醫院，在急診室完成報到已是凌晨2點，但要等到快5點才有醫師可看診，現場至少有15至20組家長手中抱著生病的孩子，還有許多成年人也坐在椅子上等待，有的還等到睡著。

原PO表示，等待期間看到一名幼童，病情似乎很嚴重，院方建議住院觀察，卻因床位不足，需在現場等5至6小時，令原PO一聽十分心疼，痛罵陳時中，「這就是您所謂的醫療量能充足？病床量能足夠嗎？」

原PO不滿地說，自己帶著孩子從半夜急診等到天亮，現場也有不少爸媽跟著孩子一夜沒睡，「不知道陳時中先生您晚上睡得好嗎？您知道有多少人、多少家庭，在半夜抱著孩子站在急診室門口，無助地等待、吹風、餵蚊子，等不到您口中所謂的充足的醫療資源，想請問您晚上睡得安心嗎？睡得還舒服嗎？」

原PO說，有非常多的人在急診室門口，拖著不適的身軀，痛苦又無助，「我相信說什麼也無濟於事，單純想告訴大家我看到的事實，發洩心中極度憤怒的情緒」，最後他感謝所有的醫護人員，「你們真的辛苦了」。

貼文曝光，引發大批網友熱烈回應，「拍拍，當爸媽的真的辛苦了」、「人家坐辦公室看數據全國60%空床很舒服啊」、「陳先生說要怪就怪病毒吧」、「睡不好啊！想到他的市長當不了了」、「超前部署變成抄錢部署，防疫兩年多還在搶買快篩，有這種指揮官有夠可憐」、「高登退標他才會生氣啦」。