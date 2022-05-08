國內大專院校學生確診人數每天以約1000人的速度增加中，如何安置這些學生，讓學校頭痛。教育部近日發文各大專院校，將補助確診及密切接觸學生返家隔離的全額交通費；同時，學校如請健康住宿學生配合短期內先移宿校外旅館，該生旅館住宿費用學校原則不得向學生收取。

教育部請大專校院引導確診及密切接觸者以返家進行居家照護或居家隔離為原則，並針對遇有困難而無法返家者，如在外無住所之境外生、離島或返家路程遠且無同住家人可接送、家中或校外賃居處所未符防疫規定等，積極整備隔離／檢疫宿舍協助安置；同時得洽租校外旅館以利調度校內隔離／檢疫宿舍。

面對每天大量的學生確診，許多大專院勸導健康的住宿生退宿與家人同住，以空出宿舍來安置確診及密切接觸學生。對於健康住宿生退宿，台師大退回學期住宿費1／2、東海大學則退回1／3。

對於學生住宿狀況的變動，教育部近日發文各大專院校，確診及密切接觸學生返家的交通費用將由教育部全額補助；同時，學校整備合於規定的隔離／檢疫宿舍，至少達學校宿舍總床位數5％為原則（且需維運到本學期末），調度為隔離宿舍者補助每床1萬元，調度為檢疫宿舍者補助每床5000元。

教育部表示，補助學校的經費支用範圍可含學校清消宿舍、聘用衛保人員、協助學生移宿行李打包、貨運郵資、返家車資、提供移宿學生宿舍費減免及賃居校外生移宿回校等開銷。

此外，對於學校配合宿舍調度請健康學生臨時移宿校外旅館之住宿費用，教育部表示，學校調度隔離／檢疫宿舍時，如需請健康住宿學生配合短期內先移宿校外旅館，該生旅館住宿費用學校原則不得向學生收取，教育部將予以部分補助。

教育部並已洽詢交通部同意協助，將於旅宿網上建置「教育部學生住宿專案」專區，供學校查詢有意承接之旅館，學校可逕洽旅館洽談訂租事宜為原則；倘學校確實無法覓得合適旅館，可再敘明詳細原因後造冊向教育部反映，轉請交通部協助媒合。