確診停課新標準明起上路 新北教育局：配合調整 16:202022/05/07 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部今公布新的停課標準，8日起，幼兒園和國小若有確診，所屬班級停課3天；國高中若出現確診個案，所屬班級的座位九宮格學生停止到校3天。 (圖/擷自google map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部今公布新的停課標準，8日起，幼兒園和國小若有確診，所屬班級停課3天；國高中若出現確診個案，所屬班級的座位九宮格學生停止到校3天。 對此，新北市教育局表示將配合調整校園停課及防疫措施，至於相關事項及執行細節，也將與教育部詢問，並搜集相關學校執行意見，確認後盡快通知學校。 教育局表示，截至4日調查全校（園）停課共有197所學校及幼兒園，約占13.43％。 確診停課標準大改 小學3天、國高中看九宮格 彰化＋517家長憂停課影響學習 王惠美：採線上實體雙軌制 #學校 #確診 #停課 #調整 #幼兒園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診嬰壓縮重症兒醫療 台大醫：收治原則該換了 11:182022/05/07 生活 中央「快篩陽視同確診」512才啟動 侯友宜：晚了點 11:232022/05/07 生活 高市議員確診首例 黃捷證實PCR陽性「喉嚨蠻痛」 11:482022/05/07 政治 有條件開放彈性管理校園 大學兩周以上遠距報教部審核 15:072022/05/07 生活 電子圍籬擬退場 快篩陽仍待討論 04:102022/05/07 財經要聞 花蓮處處是熱區 竟爆員警喝花酒染疫 04:102022/05/07 地方新聞 確診學生險斷糧 陳時中回這句 江啟臣開轟：傲慢 13:432022/05/07 政治 接種莫德納 竹苗學童意願不高 04:102022/05/07 地方新聞 確診跑攤打麻將 害朋友確診 新北代理老師遭重罰200萬 10:412022/05/07 生活 避免再有確診孕婦不治憾事 中市議員盼設婦幼快疫通道 12:442022/05/07 生活 蔣萬安證實確診、Ct值21 身體狀況「很像感冒」 11:292022/05/07 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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