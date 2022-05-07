教育部今公布新的停課標準，8日起，幼兒園和國小若有確診，所屬班級停課3天；國高中若出現確診個案，所屬班級的座位九宮格學生停止到校3天。

對此，新北市教育局表示將配合調整校園停課及防疫措施，至於相關事項及執行細節，也將與教育部詢問，並搜集相關學校執行意見，確認後盡快通知學校。

教育局表示，截至4日調查全校（園）停課共有197所學校及幼兒園，約占13.43％。