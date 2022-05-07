校園防疫措施調整，取消全校1/3染疫或10個以上班級出現確診者或密切接觸者停課的規定。教育部長潘文忠今在中央流行疫情記者會上說明，幼兒園和國小若有確診，所屬班級停課3天；國高中若出現確診個案，所屬班級的座位九宮格學生停止到校3天。

潘文忠表示，考量幼兒園和國小學童疫苗施打尚未普及，若有確診個案在前2天到校上課，所屬班級的同學和老師就暫停實體課程3天，並由學校提供1人1劑快篩，安親班與課後照顧中心比照辦理。

小學以下若有確診個案，該班級停課3天。（圖／指揮中心提供）

國高中停課標準。（圖／指揮中心提供）

潘文忠提到，國中與高中階段則是取消全班性暫停實體課程方式，與確診個案同班同學不須居家隔離，確診個案若在確診前2天曾到校上課，確診學生所屬班級的座位九宮格的同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。補習班比照辦理，快篩試劑同樣由學校提供。

大專校院方面，潘文忠則說，取消全校性暫停實體課程方式。考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，得經與學生討論後，依專科以上學校遠距教學實施辦法規定，實施遠距教學至本（110學年度第2學期）學期末，應確保學生學習成效。

國中會考確診因應措施。（圖／指揮中心提供）

潘文忠也說，各學校的課程、社團或活動，與確診個案前2天有摘下口罩接觸，共同活動超過15分鐘以上的課程、社團或活動，也實施3天防疫假，停止到校上課，並由學校提供1人1劑快篩。

國中教育會考的部分，潘文忠則說，確診者不可以去考試，但可以參加補考，第二類備用考場提供給居隔者、居檢者與自主防疫者使用，一般考場則是給一般考生與自主健康管理者使用。