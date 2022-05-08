本土疫情爆發，醫療院所湧入大批民眾，一名在醫院專責病房的女護理師表示，在隔離病房身穿防護衣、佩戴N95口罩僅4小時，上衣及褲子都被汗水浸溼，甚至會滴水，下班脫除防護衣及口罩快2小時，臉上仍有口罩壓痕，令1.4萬網友感動直呼「謝謝你們的付出」。

原PO昨（7）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，自己是一名護理師，在隔離病房忙進忙出4個小時後，上衣及褲子全被汗水浸溼，甚至還會滴水，衣褲顏色從原本的淡粉紅色，轉變為深粉色，但她還要再拚6小時才能休息，她忍不住說，「第一次濕到會滴水」。

在隔離病房忙進忙出4個小時後，全被汗水浸溼，甚至還濕到會滴水。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO也透露，下班後把防護衣及N95口罩脫掉近2小時，臉上仍有口罩的壓痕，就連耳朵也因長時間戴口罩，疼痛不已，同時也呼籲到醫院求診的民眾能互相體諒及配合，「這期間大家都很辛苦」。

圖文曝光後感動1.4萬網友，紛紛「謝謝你們在第一線的付出」、「加油！這場硬仗還要持續好幾個月」、「你們辛苦了」、「你們真的天使，是大家的驕傲」、「你們也要好好照顧自己」、「疫情下你們也要保重」、「默默的無名英雄」、「穿兔子裝真的很熱，我在防疫旅館工作，僅穿半小時就受不了了」。