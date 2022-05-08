陸委會批國台辦助買快篩「藉機搞分化」 朱立倫：為何給人見縫插針的機會

本土新冠Omicron疫情持續升溫，快篩試劑供不應求，國台辦宣稱願提供協助，遭陸委會批評，想藉台灣快篩試劑議題大搞刺激分化。對此，國民黨主席朱立倫表示，「為什麼讓人有見縫插針的機會？」趕快提供民眾足夠的快篩劑才是重點，如果準備好就沒這問題，這才是要反省。

國民黨中央黨部傳疫情，朱立倫隨行秘書、黨副發言人楊智伃周四也確診，朱立倫今出席「國際蔬食文化節——浴佛祈福法會」受訪表示，一周前有一起參加過活動，但楊沒有隨行，他第一時間就有趕快關心同仁，現在都很平安，都有常在快篩。

朱立倫表示，全世界快篩量都充足，只有台灣不足，只是因政府的延宕，民眾還要排隊買快篩，他剛剛經過每個藥局都排滿人龍，今天母親節，好多媽媽都還在排隊為家人買快篩，真是全民之痛，朱也呼籲，如果海外有僑胞朋友，可以盡快請他們寄回來，減輕大家壓力和困擾。

對於國台辦稱願提供快篩協助，遭陸委會批搞分化，朱立倫表示，為何要讓人有見縫插針的機會？「如果我們自己準備好，就不會有這些問題了」，政府趕快讓所有民眾有充足快篩試劑，不要每天大排長龍，這才是關鍵重點。

朱立倫指出，新加坡在4、5個月以前，韓國在2、3個月以前，紐西蘭在2、3個月以前，都已經準備了。新加坡把快篩劑直接每戶送10劑，社區大家都買的到，為什麼我們做不到呢？這才是要反省的，不要讓任何人有見縫插針的機會，自我反省趕快做到最重要。

對於國民黨立委蔣萬安日前也確診，朱立倫透露，他昨天還跟蔣萬安通電話，目前鼻音重、喉嚨痛，但沒有發燒，蔣萬安這幾天居家隔離，還是透過各種方式報平安，跟大家問好，持續努力，黨中央會在適當時機做好議員和市長提名。