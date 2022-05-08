疫情炸鍋，北部重災區快篩試劑一劑難求，許多民眾只能轉向南部親友求援，讓全台亂象四起，台北市副市長黃珊珊強調，要走向與病毒共存，政府必須給予最基本武器，否則就不是共存，而是棄守甚至投降。對此，經濟部深夜也緊急回應此事。國民黨立委林奕華不滿直言，重點就是在疫情最嚴重的雙北，大家都買不到快篩！經濟部澄清這個有什麼用？

黃珊珊昨（7）日在疫情記者會強調，病毒是無形存在，民眾需要一個盾牌，至少每個人都要有一個快篩劑，如果民眾連最基本的武器與盾牌都沒有，這樣不是共存，而是棄守甚至投降。

黃珊珊呼籲，希望總統聽到人民的聲音，自己也相信衛福部長官也能聽到。台北市政府曾經訂購一定數量，但出貨時廠商通知被中央徵用作為實名制，但實名制配給數量也沒有明顯增加，很多企業開始向市政府反映想要幫員工作快篩，卻都買不到試劑。

黃珊珊指出，如果可以讓國際上很多快篩劑能夠進口，希望能用自由機制，讓大家可以找到自己的武器，只要長官們到藥房走一趟看一看，就能知道人民在生什麼氣。

對於黃珊珊指出缺快篩形同棄守一事，經濟部深夜緊急回應，政府並 未禁止快篩試劑進口，例如今日有報導美廉社開賣進口快篩試劑，就是自行進口的產品。只要符合相關法規，皆允許進口快篩試劑於市場販售， 政府也積極媒合國內企業向國外洽購快篩試劑，並在進口時協調各部門加速行政流程，盡力協助。

至於徵用部分，經濟部指出，目前針對快篩試劑為 定額徵用，徵用廠商部分產能，其餘仍開放銷售，與自由市場交易雙軌並行，供應社會需求。

而國民黨立委林奕華不滿直言，重點就是在疫情最嚴重的雙北，大家都買不到快篩！經濟部澄清這個有什麼用？