宜蘭縣今天（7日）新增840名確診個案，另新增1例死亡個案，確診數不斷攀高，因應篩檢的需求，縣長林姿妙宣布，從5月9日起新增社區篩檢站，地點在台北榮民總醫院蘇澳分院，有需要篩檢的民眾可前往篩檢。

宜蘭縣衛生局表示，今天新增的死亡案例是年約80多歲的女性，4月24日該案出現呼吸喘等症狀，轉至加護病房治療，4月30日採檢陽性，經收治專責病房後因病情持續惡化而過世。

南澳鄉今天新增36名個案，衛生局持續透過篩檢找出社區中的確診者。校園部分，今天新增確診學生數122人、教職員工7人，累計受影響學校共180校，914位學生、62位教職員確診。

衛生局表示，近日確診人數不斷攀升，且中央提供的快篩試劑不足；因應篩檢需求增加，除了原本提供篩檢服務的陽明交通大學附設醫院、羅東聖母醫院、羅東博愛醫院及礁溪杏和醫院外，縣府經協調後，新增1處社區篩檢站，自5月9日起台北榮民總醫院蘇澳分院，每周一到周日上午8點至12點提供篩檢服務，需要篩檢的民眾可前往篩檢。