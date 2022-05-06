新冠肺炎確診人數暴增，台南也傳出警察確診，民眾人心惶惶，排隊買快篩試劑，台南市警察局新營警友辦事處主任體恤基層員警辛勞，贈送新冠肺炎快篩試劑50盒給新營分局，新營分局長斯儀仙也感謝警友對警察的關心及用心。

新營警友辦事處主任許叙超任職於車燈大廠帝寶公司，該公司於3月即向地區藥局購買1000多劑快篩試劑，因疫情升溫，許叙超關心基層員警協助新冠肺炎防疫勤務的辛勞，爭取撥出50劑贈予新營分局。

許叙超表示，警察執行治安維護及協助防疫工作，與民眾接觸頻繁，容易成為高感染風險的族群，為感謝員警維護治安的貢獻及防疫工作辛勞，提供先前購入備用的快篩試劑，協助分局應急之用，也希望達到拋磚引玉的效果

斯儀仙表示，在快篩試劑實名措施上路後，分局規畫用小區域巡邏方式執行藥局巡守勤務，隨時掌握現場安全及交通秩序，讓藥局及排隊民眾更加安心；同時也感謝企業界以行動支持警察，讓員警在協助防疫工作，守護民眾之餘，也能保護自己。